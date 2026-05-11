Трамп назвал «неприемлемым» ответ Ирана на предложение США по прекращению атак

Islam Doğru, Elmira Ekberova
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложенный Вашингтоном проект по прекращению атак в рамках конфликта между США/Израилем и Ираном является «неприемлемым».
«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это совершенно не понравилось. Это абсолютно неприемлемо», - написал Трамп в публикации в социальной сети.
Ранее иранские СМИ сообщали, что власти Ирана передали посредникам свой ответ на предложенный США проект по прекращению атак.