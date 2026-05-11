Трамп назвал «неприемлемым» ответ Ирана на предложение США по прекращению атак Президент США заявил, что ему «совершенно не понравился» ответ Тегерана на американский проект урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложенный Вашингтоном проект по прекращению атак в рамках конфликта между США/Израилем и Ираном является «неприемлемым».

«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это совершенно не понравилось. Это абсолютно неприемлемо», - написал Трамп в публикации в социальной сети.



Ранее иранские СМИ сообщали, что власти Ирана передали посредникам свой ответ на предложенный США проект по прекращению атак.