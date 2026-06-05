«Он хотел воевать со всеми, кто открывал рот и говорил, он всегда хотел убивать людей и развязывать войны» - рассказал президент США

Трамп назвал бывшего советника по национальной безопасности Болтона «не умным, но воинственным человеком» «Он хотел воевать со всеми, кто открывал рот и говорил, он всегда хотел убивать людей и развязывать войны» - рассказал президент США

Президент США Дональд Трамп, обвиняя бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в хранении и разглашении секретной информации, заявил, что тот является «воинственным человеком»: «Он хотел воевать со всеми, кто открывал рот и высказывался».

Президент США Трамп ответил на вопросы журналистов по актуальным темам в самолете по пути из Вашингтона в штат Висконсин.

Трамп, утверждая, что Болтон, который предстанет перед судом по обвинению в хранении секретной информации и, как предполагается, признает свою вину, никогда не был хорошим советником. Трамп рассказал, что назначил его на эту должность на определенный срок только для достижения конкретной цели.

«Я никогда не любил Джона Болтона», — сказал Трамп, утверждая, что его бывший советник не был умным человеком и был слишком «воинственным».

По его словам, Болтон придерживался ястребиных взглядов: «Он хотел воевать со всеми, кто открывал рот и говорил. Он всегда хотел убивать людей и развязывать войны».

Президент заявил, что Болтон «поступил нечестно», удержав у себя некоторую секретную информацию после окончания срока полномочий, и он «заплатил за это».

Дело о «секретной информации» в отношении Джона Болтона

В октябре 2025 года Болтону, занимавшему в 2018–2019 годах должность советника по национальной безопасности США, было предъявлено 18 отдельных обвинений в неправомерном использовании секретной информации. Было заявлено, что в случае признания виновным Болтону грозит тюремный срок до 10 лет.

Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в 2018-2019 годах во время первого срока президента США Дональда Трампа, после ухода с должности привлек внимание своими высказываниями против Трампа, а тот в свою очередь неоднократно критиковал Болтона в своих заявлениях.

4 июня агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Болтон признает свою вину на судебном заседании, которое состоится 26 июня.

Согласно этому сообщению, Болтон признает единственное обвинение в хранении секретной правительственной информации в рамках соглашения с Министерством юстиции, заключенного с целью избежать тюремного заключения. В соответствии с соглашением Болтон не попадет в тюрьму, но выплатит штраф в размере 2,25 миллиона долларов.

Окончательное решение остается за судьей и ожидается, что оно будет вынесено на судебном заседании 26 июня.