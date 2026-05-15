Трамп: надеюсь отношения с Китаем станут «еще более сильными и хорошими, чем когда-либо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил его с «достижениями» и выразил надежду на укрепление отношений между США и Китаем.

На фоне продолжающегося визита в Пекин Трамп сделал публикацию в своей социальной сети, где также подверг критике бывшего президента США Джо Байдена.

По словам Трампа, Си Цзиньпин якобы охарактеризовал США как «страну в упадке», ссылаясь на период президентства Байдена. Он также утверждал, что китайский лидер поздравил его с «успехами».

Трамп заявил, что Си Цзиньпин «был прав» относительно периода правления Байдена, утверждая, что тогда экономика, политика и социальная сфера США ослабли. Он добавил, что в период его собственного президентства, по его словам, были достигнуты «прорывы» во всех этих областях.

Американский лидер также заявил, что его администрация одержала «военные победы» как в Венесуэле, так и в Иране, и подчеркнул намерение продолжать усиливать давление на Иран.

Трамп отметил, что США «снова стали самой привлекательной страной в мире», выразив надежду, что отношения с Китаем станут «еще более сильными и хорошими, чем когда-либо».