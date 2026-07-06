Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы положить конец войне в Украине, -заявил президент США

Трамп: Мы обсудим в рамках саммита НАТО вопрос войны России с Украиной Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы положить конец войне в Украине, -заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО, который стартует 7 июля в Турции, будут проводиться переговоры с целью достижения соглашения между Украиной и Россией: «Мы поедем на саммит НАТО, обсудим этот вопрос и, думаю, нам это удастся».

Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме о войне между Россией и Украиной, а также о переговорах с Ираном.

На вопрос о ходе войны между Россией и Украиной Трамп ответил: «Мы поедем на саммит НАТО, обсудим этот вопрос и, думаю, нам это удастся».

«Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы положить конец войне в Украине. И российские, и украинские лидеры хотят заключить соглашение» сказал он, выразив надежду на то, что ему удастся остановить войну между двумя странами.

Президент США подчеркнул, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят, чтобы эта война наконец закончилась.

Коснувшись темы технологий вооружённых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сыграли важную роль в российско-украинской войне, Трамп добавил: «Кто бы мог подумать, что дроны станут таким значительным фактором? Они — машины для убийства. Это невероятно. Ты прячешься за деревом, а он прилетает и находит тебя. Я видел сцены, которые не хотел бы видеть, и не хочу, чтобы вы их видели».

Иран либо подпишет соглашение, либо мы доведем дело до конца

Президент США Трамп, обратив внимание на продолжающиеся мирные переговоры с Ираном, заявил, что переговоры с Ираном «идут хорошо», однако СМИ не уделяют этому вопросу «должного» внимания.

Говоря о мощи американской армии, Трамп утверждал, что они используют эту мощь против Ирана «по вполне обоснованным причинам»: «Потому что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Этого нельзя допустить ни в коем случае».

Трамп сообщил, что в отношении работ Ирана по обогащению урана они «достигли уступок» со стороны Тегерана и у них будут изъяты имеющиеся в наличии обогащенные материалы.

«Так или иначе мы победим. Либо мы заключим соглашение, либо покончим с этим», — отметил Трамп, добавив, что предпочитает достичь соглашения с Ираном, поскольку не хочет, чтобы 91 миллион иранцев пострадали от войны.

Перечисляя проблемы с Ираном, связанные с правом использования Ормузского пролива, Трамп подчеркнул: «Ормузский пролив — это огромная денежная машина. Раньше никто о нём и не слышал».