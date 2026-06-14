Мы очень близки к заключению соглашения, которое принесет мир в регион, в том числе в Ливан - заявил президент США

Трамп: мирное соглашение между США и Ираном будет подписано «через несколько часов» Мы очень близки к заключению соглашения, которое принесет мир в регион, в том числе в Ливан - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 14 июня, что подписание мирного соглашения с Ираном по-прежнему планируется в течение «нескольких часов», несмотря на недавний израильский удар по Бейруту, который задержал дипломатический процесс.



«Это всколыхнуло ситуацию. Подписание задержалось на несколько часов. Оно должно было состояться сейчас. Теперь это запланировано на несколько часов спустя», — сказал Трамп Axios, утверждая, что сделка все еще проходит в воскресенье.



В резкой оценке президент США также выразил ярость по отношению к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи со временем нанесения удара, сказав Axios, что он «в бешенстве» и что у израильского лидера «нет ни черта здравого смысла». Трамп отметил, что был шокирован военной операцией, произошедшей «за час до того, как мы должны были подписать соглашение».



Он заявил Fox News, что, по его мнению, соглашение будет подписано в течение ближайших двух-трех часов. Он подтвердил, что приказал Нетаньяху воздерживаться от дополнительных ударов по «Хезболле», чтобы не сорвать сделку. Президент США добавил, что попросит Иран не отвечать ракетным обстрелом Израиля, пока процесс идет.



«Утренний удар по Бейруту не должен был произойти, особенно в такой особенный день, когда мы так близки к заключению мирного соглашения», — написал Трамп ранее в своей социальной сети Truth Social.

Он заявил, что инцидент, на который реагировал Израиль, был «незначительным и не имеющим смысла», не привел к жертвам, и призвал все стороны «сдержаться», чтобы не сорвать дипломатический процесс.



«Мы очень близки к заключению соглашения, которое принесет мир в регион, в том числе в Ливан», — сказал он, призвав к немедленному прекращению всех израильских атак в Ливане, а также к прекращению ударов со стороны «Хезболлы».



«Это может стать началом долгого и прекрасного мира — давайте не упустим эту возможность», — добавил Трамп.



Ранее Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщил, что Израиль проинформировал Центральное командование США перед атакой на Бейрут. Однако последние высказывания Трампа свидетельствуют о глубоком разочаровании отсутствием тактической координации.

В субботу, 13 июня Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном запланировано на воскресенье, хотя Тегеран опроверг эти сроки. Источники в Тегеране сообщили информационному агентству «Фарс», что предлагаемый меморандум о взаимопонимании по-прежнему находится «на рассмотрении» и окончательное решение пока не объявлено.



Между тем спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф обвинил Вашингтон в отсутствии «воли или способности» выполнять свои обязательства, сославшись на продолжающиеся израильские удары по Ливану.



В то время как Иран призвал к прекращению войны, начавшейся 28 февраля на всех фронтах, включая Ливан, размораживанию его замороженных активов и прекращению блокады его портов со стороны США, США требуют, чтобы Тегеран приостановил свою ядерную программу и полностью открыл Ормузский пролив.