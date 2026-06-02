Трамп: меморандум по Ормузскому проливу может быть согласован на следующей неделе Глава Белого дома заявил, что возможное мирное соглашение с Ираном было бы «лучше военной победы»

Меморандум о взаимопонимании по открытию Ормузского пролива может быть согласован в течение следующей недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью ABC News Трамп утверждал, что на переговорах с Ираном «возникла небольшая заминка, однако он урегулировал эту ситуацию».

По словам Трампа, это было связано с тем, что «Иран был недоволен ударами Израиля по Ливану». Он сообщил, что по итогам проведенных им переговоров Израиль и «Хезболлах» согласились не атаковать друг друга.

Глава Белого дома отметил, что возможное мирное соглашение с Ираном было бы «лучше военной победы». Он также допустил, что меморандум о взаимопонимании по открытию Ормузского пролива «будет завершен и согласован в течение следующей недели».

При этом президент США подчеркнул, что «по некоторым пунктам, которые должны быть включены в документ, соглашение с Ираном пока не достигнуто».

Публикация об Израиле и «Хезболлах»

В публикации в своей соцсети Трамп также заявил, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его «не наносить крупный удар» по столице Ливана Бейруту, после чего, по утверждению Трампа, Нетаньяху «развернул войска обратно».

Трамп указал, что вел косвенные переговоры с «Хезболлах», и сообщил, что Израиль и движение согласились не открывать огонь друг по другу.

«Посмотрим, сколько это продлится. Надеюсь, вечно», - написал Трамп.