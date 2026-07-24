«Две крупные страны, о которых часто говорят в контексте Ирана, на мой взгляд, не участвуют в этом процессе. Если бы они участвовали, это было бы очень плохо для них - и уж точно не соответствовало бы их интересам», - президент США

Трамп: Китай и Россия «не участвуют» в поставках оружия Ирану «Две крупные страны, о которых часто говорят в контексте Ирана, на мой взгляд, не участвуют в этом процессе. Если бы они участвовали, это было бы очень плохо для них - и уж точно не соответствовало бы их интересам», - президент США

Китай и Россия не оказывают военную поддержку Ирану, подобные действия не отвечали бы интересам этих стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, во время встречи в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заверил его, что Китай «ни при каких обстоятельствах не будет давать или продавать оружие Исламской Республике Иран, и это заявление касалось и китайских компаний».

«Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, и, кроме того, я оказываю ему большую услугу», — сказал Трамп.

Американский лидер также сообщил, что президент России Владимир Путин, «несмотря на продолжающуюся ужасную войну в Украине», также заверил его, что не будет продавать оружие Ирану.

«Он (Путин) понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, и как распределяется это оружие, у меня нет ни малейшего представления», — отметил Трамп.

«Поэтому две крупные страны, о которых часто говорят в контексте Ирана, на мой взгляд, не участвуют в этом процессе. Если бы они участвовали, это было бы очень плохо для них - и уж точно не соответствовало бы их интересам», - добавил президент США.