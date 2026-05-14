Трамп: китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что Пекин не будет поставлять военную технику в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 14 мая, что председатель КНР Си Цзиньпин сообщил ему, что Пекин не будет поставлять военную технику Ирану, и выразил поддержку в вопросе обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.

«Когда вы говорите „поддержка“, это не значит, что они воюют с нами или что-то в этом роде», — сказал Трамп в интервью телеканалу FOX News, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он вопрос о поддержке Ирана со стороны Китая во время встречи с Си Цзиньпином, состоявшейся ранее в тот же день в Пекине.

«Он сказал, что не будет поставлять военное оборудование. Это важное заявление», — отметил он.

По словам Трампа, Си сказал ему, что Китай заинтересован в том, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, поскольку Пекин закупает большие объемы нефти в этом регионе.

«Он сказал, что они закупают там значительную часть нефти и хотели бы продолжать это делать», — заявил Трамп, добавив, что Си «хотел бы, чтобы Ормузский пролив оставался открытым».

«Президент Си хотел бы, чтобы была заключена сделка: „Если я могу чем-то помочь, я хотел бы помочь“. Любой, кто покупает столько нефти, очевидно, имеет какие-то отношения, но он хотел бы, чтобы Ормузский пролив был открыт», — дополнил он.

Китайские власти пока не отреагировали на заявления Трампа.

В отчете о переговорах, опубликованном министерством иностранных дел Китая, не упоминаются ни Иран, ни Ормузский пролив. В заявлении говорится, что лидеры двух стран обменялись мнениями по «основным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, кризис на Украине и Корейский полуостров».