Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что намерен обсудить с Трампом вопросы, представляющие интерес для двух стран и всего мира
Emre Aytekin, Elmira Ekberova
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
ПЕКИН
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как сообщает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что намерен обсудить с Трампом вопросы, представляющие интерес для двух стран и всего мира, а также вывести отношения на правильный путь и открыть новую страницу в будущем сотрудничестве.
Китайский лидер отметил, что мир переживает ускорение беспрецедентных за столетие перемен, международная ситуация остается нестабильной и турбулентной, а человечество находится на новом историческом перепутье. «Китай и США должны вместе отвечать на вызовы времени», — сказал он.
По словам Си Цзиньпина, у Китая и США больше общих интересов, чем разногласий, а успех одной страны должен становиться возможностью для другой. Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны быть не соперниками, а партнерами, способствующими взаимному процветанию и поиску правильной модели сосуществования крупных держав.
Си также заявил, что хорошие отношения между двумя державами отвечают интересам всего мира. «Мы готовы задать правильный курс огромному кораблю китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим поворотным моментом, открывающим новую страницу в отношениях», — отметил он.
Отдельно китайский лидер коснулся торгово-экономических отношений между двумя странами, подчеркнув их взаимовыгодный характер.
«В торговых войнах не бывает победителей. Если существуют разногласия и трения, единственным вариантом решения остаются консультации на равноправной основе», — заявил он.
Говоря о Тайване, председатель КНР подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе является «крупнейшим общим интересом» Китая и США.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что с нетерпением ждет обсуждения с Си Цзиньпином «важнейших вопросов» и отметил, что некоторые называют нынешнюю встречу «возможно, крупнейшим саммитом в истории».
Трамп выразил уверенность, что отношения между США и Китаем будут лучше, чем когда-либо прежде.
«Когда мы сталкивались с трудностями, мы всегда умели их преодолевать. Вместе нас ждет прекрасное будущее», — сказал американский лидер.
Ранее утром для Трампа, прибывшего на площадь Тяньаньмэнь, где расположен Дом народных собраний Китая, была организована официальная церемония встречи.
После церемонии лидеры продолжили переговоры в Доме народных собраний в двустороннем и расширенном форматах.
Ожидается, что помимо вопросов торговли и экономики стороны обсудят войну, начавшуюся после ударов США и Израиля по Ирану, а также ситуацию вокруг Тайваня, по которому между Пекином и Тайбэем сохраняется спор о суверенитете.
После переговоров Трамп посетит исторический Храм Неба в Пекине, а вечером примет участие в ужине, организованном в его честь.
15 мая американский президент вновь встретится с китайским лидером на чайной встрече, после чего стороны проведут рабочий обед. Затем Трамп отправится обратно в США.