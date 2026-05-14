Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что намерен обсудить с Трампом вопросы, представляющие интерес для двух стран и всего мира

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что намерен обсудить с Трампом вопросы, представляющие интерес для двух стран и всего мира, а также вывести отношения на правильный путь и открыть новую страницу в будущем сотрудничестве.

Китайский лидер отметил, что мир переживает ускорение беспрецедентных за столетие перемен, международная ситуация остается нестабильной и турбулентной, а человечество находится на новом историческом перепутье. «Китай и США должны вместе отвечать на вызовы времени», — сказал он.

По словам Си Цзиньпина, у Китая и США больше общих интересов, чем разногласий, а успех одной страны должен становиться возможностью для другой. Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны быть не соперниками, а партнерами, способствующими взаимному процветанию и поиску правильной модели сосуществования крупных держав.

Си также заявил, что хорошие отношения между двумя державами отвечают интересам всего мира. «Мы готовы задать правильный курс огромному кораблю китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим поворотным моментом, открывающим новую страницу в отношениях», — отметил он.

Отдельно китайский лидер коснулся торгово-экономических отношений между двумя странами, подчеркнув их взаимовыгодный характер.

«В торговых войнах не бывает победителей. Если существуют разногласия и трения, единственным вариантом решения остаются консультации на равноправной основе», — заявил он.

Говоря о Тайване, председатель КНР подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе является «крупнейшим общим интересом» Китая и США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что с нетерпением ждет обсуждения с Си Цзиньпином «важнейших вопросов» и отметил, что некоторые называют нынешнюю встречу «возможно, крупнейшим саммитом в истории».

Трамп выразил уверенность, что отношения между США и Китаем будут лучше, чем когда-либо прежде.

«Когда мы сталкивались с трудностями, мы всегда умели их преодолевать. Вместе нас ждет прекрасное будущее», — сказал американский лидер.

Ранее утром для Трампа, прибывшего на площадь Тяньаньмэнь, где расположен Дом народных собраний Китая, была организована официальная церемония встречи.

После церемонии лидеры продолжили переговоры в Доме народных собраний в двустороннем и расширенном форматах.

Ожидается, что помимо вопросов торговли и экономики стороны обсудят войну, начавшуюся после ударов США и Израиля по Ирану, а также ситуацию вокруг Тайваня, по которому между Пекином и Тайбэем сохраняется спор о суверенитете.

После переговоров Трамп посетит исторический Храм Неба в Пекине, а вечером примет участие в ужине, организованном в его честь.

15 мая американский президент вновь встретится с китайским лидером на чайной встрече, после чего стороны проведут рабочий обед. Затем Трамп отправится обратно в США.