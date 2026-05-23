Трамп: «Иран является главным государственным спонсором терроризма в мире» Президент США утверждает, что за первый срок своего президентства он создал «самую сильную армию в истории»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Иран является главным государственным спонсором терроризма в мире».

Трамп в преддверии промежуточных выборов в ноябре выступил перед республиканскими избирателями в округе Рокленд штата Нью-Йорк, который является одним из самых спорных избирательных округов страны.

Большую часть своей речи Трамп посвятил вопросам внутренней политики, а в контексте внешней политики затронул тему войны с Ираном и проблемы, связанные с Венесуэлой.

«Не только в Венесуэле, но и в рамках операции «Эпическая ярость» наши бойцы препятствуют тому, чтобы Иран — главный спонсор государственного терроризма в мире, да, именно главный спонсор государственного терроризма — отправлял деньги по всему миру с целью создания проблем. Им никогда не позволят обладать ядерным оружием, и они это прекрасно понимают», - сказал он.

По его словам, США добыли из Венесуэлы столько нефти, что покрыли расходы на войну примерно в 25 раз. Трамп, добавил, что за первый срок своего президентства он создал «самую сильную армию в истории».

В своей речи, в которой президент утверждал, что армия США является «самой грандиозной» в мире, председатель КНР Си Цзиньпин сказал ему: «Ваша армия невероятна».

«Я и не предполагал, что мне придется так часто прибегать к помощи этой армии, но вот мы это делаем», - добавил он.



Выступление Трампа на короткое время прервал протест одного человека. Обращаясь к своим охранникам, он сначала крикнул: «Что вы с ним сделали? Не причиняйте ему вреда», а затем пояснил, что сказал это «по юридическим причинам».



- Критикуя иммиграционную политику Нью-Йорка, он коснулся ее экономических последствий



Президент США Трамп в своей речи, критикующей мягкую политику Нью-Йорка в отношении нелегальных иммигрантов, заявил, что крупные компании, «на которые приходится 85%» налоговой нагрузки штата, покидают его, и если это не остановить, Нью-Йорк «никогда не станет прежним».



«Нелегальные иммигранты заполонили все; людей убивают то тут, то там, на выборах происходят фальсификации. Нет обязательного требования предъявлять удостоверение избирателя, нет требования предъявлять документ о гражданстве», - подчеркнул президент.



Говоря о нелегальных иммигрантах, Трамп отметил: «Возможно, это замечательные люди, но они не платят никаких налогов, они забирают ваши деньги», и добавил, что они не хотят «открытых границ и городов-убежищ, предоставляющих приют преступникам».