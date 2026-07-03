Трамп: Иран принял почти все условия США на переговорах

Emirhan Demir, Diyar Güldoğan, Ulviyya Amoyeva
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился практически всех своих целей в ходе конфликта с Ираном.
«Мы ведем переговоры. Думаю, они согласились практически на все, что нам нужно», - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CNBC.
Американский лидер вновь повторил, что США не нацелены на «смену режима» в Иране. «Я добиваюсь очень простой вещи: они не должны получить ядерное оружие», - подчеркнул Трамп.
По его словам, у Ирана «осталось некоторое количество ракет», но они «могут их уничтожить».
«На прошлой неделе я нанес им три очень сильных удара, потому что они запустили беспилотник в сторону корабля»,- добавил Дональд Трамп.