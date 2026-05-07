Трамп: Иран потерпел поражение «в военном плане»

Hakan Çopur, Olga Keskin
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
США практически уничтожили военный потенциал Ирана, страна потерпела поражение «в военном плане». Об этом заявил в интервью платформе «Full Measure» президент США Дональд Трамп, комментируя текущую ситуацию вокруг Ирана.
Трамп отметил, что США нанесли очень серьезный ущерб воздушным, морским и сухопутным силам Ирана.
«Они потерпели поражение в военном плане. Возможно, они этого не осознают, хотя, думаю, все-таки осознают, поскольку занимаются этим. Мы никогда не позволим Ирану обладать ядерным оружием. Сейчас они находятся в состоянии военного поражения», — сказал Трамп.
Американский лидер утверждает, что Иран сначала согласился на сделку, а затем ее нарушил, назвав при этом руководство в Тегеране «сложной группой».
«Если мы уйдем сегодня, им (Ирану) потребуется 20 лет, чтобы восстановиться», —отметил Трамп.
Сообщается, что полная версия интервью выйдет в воскресенье, а отдельные фрагменты будут публиковаться поэтапно.