Трамп: Иран потерпел поражение «в военном плане» США нанесли очень серьезный ущерб воздушным, морским и сухопутным силам Ирана, - глава Белого дома

США практически уничтожили военный потенциал Ирана, страна потерпела поражение «в военном плане». Об этом заявил в интервью платформе «Full Measure» президент США Дональд Трамп, комментируя текущую ситуацию вокруг Ирана.

Трамп отметил, что США нанесли очень серьезный ущерб воздушным, морским и сухопутным силам Ирана.

«Они потерпели поражение в военном плане. Возможно, они этого не осознают, хотя, думаю, все-таки осознают, поскольку занимаются этим. Мы никогда не позволим Ирану обладать ядерным оружием. Сейчас они находятся в состоянии военного поражения», — сказал Трамп.

Американский лидер утверждает, что Иран сначала согласился на сделку, а затем ее нарушил, назвав при этом руководство в Тегеране «сложной группой».

«Если мы уйдем сегодня, им (Ирану) потребуется 20 лет, чтобы восстановиться», —отметил Трамп.

Сообщается, что полная версия интервью выйдет в воскресенье, а отдельные фрагменты будут публиковаться поэтапно.