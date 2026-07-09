Президент США заявил, что не уверен, будет ли Тегеран соблюдать возможные договоренности

Трамп: Иран очень хочет заключить соглашение с США Президент США заявил, что не уверен, будет ли Тегеран соблюдать возможные договоренности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «очень хочет» заключить соглашение с Вашингтоном, однако выразил сомнение в готовности Тегерана соблюдать возможные договоренности.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One по пути из Турции в США после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО Трамп прокомментировал американскую военную операцию против Ирана, итоги саммита в Анкаре и отношения между США и Турцией.

Говоря об ударах по Ирану, Трамп заявил: «Я сказал, что каждый раз, когда они будут наносить нам удар, мы ответим в двадцать раз сильнее. Именно это мы и сделали прошлой ночью».

По его словам, Иран также предпринял ответные действия, однако они стали реакцией на американские удары.

«С военной точки зрения мы уже победили. У них осталось совсем немного возможностей», — заявил президент США.

Трамп также сообщил, что Тегеран стремится к заключению соглашения с Вашингтоном.

«Они очень хотят заключить соглашение. Недавно они сами связались с нами. Они настолько хотят этого, что я не уверен, стоит ли вообще идти на такую сделку. Я не уверен, что они будут соблюдать достигнутые договоренности. В этом и заключается проблема», — сказал он.

Отвечая на вопрос о нападениях Ирана на торговые суда, Трамп отметил:

«Честно говоря, это выглядит немного безумно. Они ведут себя несколько нестабильно, но при этом очень хотят заключить соглашение».

«Мы заключили с Турцией очень хорошие торговые соглашения»

Президент США положительно оценил итоги саммита НАТО в Анкаре и отдельно отметил отношения с Турцией.

«Мы провели два очень хороших дня. Мы заключили с Турцией очень хорошие торговые соглашения. Они стали очень хорошим партнером», — сказал Трамп.

Говоря о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, он добавил: «Кстати, он был великолепен».

Трамп положительно оценил встречи с лидерами Сирии и Украины

Американский лидер также высоко оценил встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

«Он проделал отличную работу. Ему удалось объединить Сирию», — заявил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что провел «очень хорошую встречу» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На саммите царило настоящее единство»

Комментируя итоги встречи лидеров НАТО, Трамп заявил, что европейские союзники сделали важные шаги по увеличению оборонных расходов.

«Сегодня мы увидели настоящее единство. НАТО действительно прошло большой путь», — отметил он.

Президент США вновь заявил, что на протяжении многих лет Вашингтон несет несправедливо большую финансовую нагрузку в рамках альянса, однако теперь европейские страны согласились увеличить свои расходы на оборону.

«Сегодняшняя встреча помогла решить множество вопросов. Люди поняли, что к Соединенным Штатам долгое время относились несправедливо», — сказал Трамп.

В завершение он вновь заявил, что происходящее вокруг Ирана следует рассматривать «не как войну, а как процесс лишения Ирана возможности обладать ядерным оружием».

«Я думаю, что все должны быть этим довольны», — подчеркнул президент США.