Трамп: Иран обратился с просьбой о встрече Встреча представителей США и Ирана состоится 30 июня в столице Катара Дохе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран обратился с просьбой о проведении встречи, которая состоится 30 июня в столице Катара Дохе.

Трамп опубликовал заявление по этому поводу в социальных сетях.

Президент Трамп в своей публикации сообщил: «Иран обратился с просьбой о проведении встречи. Встреча состоится завтра в Дохе».

Американский новостной сайт Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и Иран, договорившись о прекращении взаимных атак, запланировали на 30 июня в Катаре встречу с целью урегулирования разногласий по поводу Ормузского пролива.

Переговоры между Ираном и США в Швейцарии по протоколу о взаимопонимании

Первый раунд переговоров между Ираном и США, проходивших в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана, завершился 21 июня. В ходе переговоров обсуждались технические детали реализации 14-пунктного протокола о взаимопонимании.

В совместном заявлении министерств иностранных дел стран-посредников — Катара и Пакистана — сообщалось, что стороны «достигли соглашения о создании комитета высокого уровня для контроля за политическими аспектами посреднических усилий» в соответствии с подписанным протоколом о взаимопонимании.

Стороны согласовали «дорожную карту», направленную на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней.