В случае, если иранская сторона не согласится с этим, переговоры будут считаться завершёнными - заявил президент США

Трамп: Иран навсегда согласился на полный и всеобъемлющий контроль за своей ядерной программой В случае, если иранская сторона не согласится с этим, переговоры будут считаться завершёнными - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона «полностью и безоговорочно согласилась» на проведение инспекций высокого уровня в рамках своей ядерной программы, и что в противном случае переговоры не будут продолжены.

Трамп опубликовал сообщение в социальных сетях, касающееся продолжающихся переговоров с Ираном.

Президент, утверждая, что иранская сторона и СМИ пытаются «представить победу США как можно более незначительной и несущественной», отметил: «Иран полностью и безоговорочно согласился на инспекции ядерной программы на самом высоком уровне на неопределённый срок, то есть навсегда. Это обеспечит «ядерную честность»».

Он отметил, что в случае, если иранская сторона не согласится с этим, переговоры будут считаться завершёнными: «Основываясь на этих и других важных уступках со стороны Ирана, я согласился разрешить, чтобы Ормузский пролив оставался открытым и морская блокада больше не применялась. В настоящее время это кажется весьма маловероятным, но на случай, если вновь возникнет необходимость в введении блокады, все корабли останутся на своих местах».

Трамп заявил, что средства, которые появятся в результате разблокирования Министерством финансов США иранских активов и снятия санкций, будут переведены на счет, который также находится под контролем США, и отметил, что они будут использованы для закупки продовольствия и медицинских товаров у американских производителей.

Указав на то, что Иран испытывает потребность в таких продовольственных товарах, как кукуруза, пшеница и соя, он в своём посте отметил: «Это гуманитарный кризис, и я считаю, что необходимо оказать помощь сейчас, пока не стало слишком поздно. Переговоры идут хорошо».

​​​​​​​В другом посте Трамп сообщил, что 22 июня через Ормузский пролив было транспортировано 19 миллионов баррелей нефти, что стало «рекордом», и выразил мнение: «Цены на нефть падают, и мир становится более безопасным».