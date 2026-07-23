Трамп: Иран и дальше должен подвергаться подобному отношению Президент США дал понять, что американские удары могут продолжиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что давление на Иран должно продолжаться, дав понять, что американские атаки не будут прекращены. По его словам, власти Исламской Республики должны и дальше «подвергаться такому же обращению».

Выступая в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды (EPA) в Вашингтоне на мероприятии, посвященном центрам обработки данных, Трамп также затронул ситуацию вокруг Ирана.

«Ситуация с Исламской Республикой Иран складывается для нас очень хорошо», — заявил американский лидер, добавив, что, по его мнению, Иран «что-то планирует, но пока не готов».

Обвинив руководство Ирана в «недобрых намерениях», Трамп сказал: «Они должны и дальше подвергаться такому же обращению. Они еще не готовы. У них были злые намерения. Мы не можем позволить им обладать ядерным оружием».

Говоря о развитии высокотехнологичной инфраструктуры в США, Трамп обратился к присутствовавшим в зале инвесторам и представителям местных властей с вопросом: «Разве не важно, чтобы мы реализовывали все эти проекты по строительству дата-центров, когда (Иран и его союзники) начинают уничтожать сообщества одно за другим?»

Президент США вновь подчеркнул, что Вашингтон «никогда не позволит» Ирану даже задуматься о получении ядерного оружия.

«Именно это сейчас и происходит. У них никогда не будет ядерного оружия», — заявил Трамп.