Трамп: Иран и дальше должен подвергаться подобному отношению

Mücahit Oktay, Elmira Ekberova
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что давление на Иран должно продолжаться, дав понять, что американские атаки не будут прекращены. По его словам, власти Исламской Республики должны и дальше «подвергаться такому же обращению».
Выступая в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды (EPA) в Вашингтоне на мероприятии, посвященном центрам обработки данных, Трамп также затронул ситуацию вокруг Ирана.
«Ситуация с Исламской Республикой Иран складывается для нас очень хорошо», — заявил американский лидер, добавив, что, по его мнению, Иран «что-то планирует, но пока не готов».
Обвинив руководство Ирана в «недобрых намерениях», Трамп сказал: «Они должны и дальше подвергаться такому же обращению. Они еще не готовы. У них были злые намерения. Мы не можем позволить им обладать ядерным оружием».
Говоря о развитии высокотехнологичной инфраструктуры в США, Трамп обратился к присутствовавшим в зале инвесторам и представителям местных властей с вопросом: «Разве не важно, чтобы мы реализовывали все эти проекты по строительству дата-центров, когда (Иран и его союзники) начинают уничтожать сообщества одно за другим?»
Президент США вновь подчеркнул, что Вашингтон «никогда не позволит» Ирану даже задуматься о получении ядерного оружия.
«Именно это сейчас и происходит. У них никогда не будет ядерного оружия», — заявил Трамп.