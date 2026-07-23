Президент США заявил, что Иран скоро будет готов к заключению сделки с Вашингтоном

Трамп: Иранцы хотят заключить сделку, но пока не готовы к этому Президент США заявил, что Иран скоро будет готов к заключению сделки с Вашингтоном

Иранцы хотят заключить сделку, но пока не готовы к этому, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими избирателями в штате Джорджия.

Глава государства выразил скорбь по поводу гибели американских военнослужащих в результате атак Ирана. «Сегодня мы приняли тела четырех наших героев, погибших в столкновении с Ираном», - отметил он.

Президент рассказал, что привез семью погибшего военнослужащего на самолете Air Force One в штат Джорджия, где выступал, и выразил соболезнования присутствовавшим в зале родственникам.

Говоря о столкновениях в Ормузском проливе, американский лидер заявил, что США не нужен этот пролив.



«Но мы обязаны сделать то, что должны. Мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием», - подчеркнул глава Белого дома.

Как считает Трамп, Тегеран уже сейчас хочет заключить сделку, однако еще к этому не готов. «Иранцы хотят заключить сделку, но пока не готовы к этому. Скоро они будут готовы», - подчеркнул американский лидер.