Президент США 13 июля объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Ормузском проливе и о введении 20-процентного сбора за проход всех судов через пролив

Трамп: за проход через Ормузский пролив будут заключаться торговые соглашения со странами Персидского залива Президент США 13 июля объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Ормузском проливе и о введении 20-процентного сбора за проход всех судов через пролив

Президент США Дональд Трамп объявил, что вместо 20-процентного сбора за проход, который он планировал взимать со всех судов, проходящих через Ормузский пролив, США заключат торговые и инвестиционные соглашения с различными странами Персидского залива.

В своём заявлении, опубликованном в социальной сети, президент США отметил: «В настоящее время Ормузский пролив открыт для всех судов, за исключением иранских. Причина этого — лживое, склонное к насилию и злонамеренное руководство (Ирана), которое ведёт страну к полному уничтожению».

По его словам, США введут полную блокаду Ормуза, но эта блокада будет распространяться только на суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, либо перевозящие какие-либо грузы, связанные с Ираном.

«По итогам чрезвычайно продуктивных переговоров, которые я провёл со странами Ближнего Востока, я принял решение заменить 20-процентную пошлину США (взимаемую с судов, проходящих через Ормузский пролив) торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные страны Персидского залива заключат с США. Эти инвестиции будут огромными, но в то же время они станут для них и для их будущего чем-то исключительным», - подчеркнул Трамп.

Трамп, утверждая, что США вышли из этой ситуации победителями, добавил: «Дни, когда Иран убивал тысячи людей, в том числе 52 тысячи протестующих, остались в прошлом, и, самое главное, Иран никогда не станет обладателем ядерного оружия».

Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Ормузском проливе и о введении 20-процентного сбора за проход всех судов через пролив.

Обратив внимание на затраты, связанные с обеспечением безопасности в регионе, Трамп сообщил: «В рамках всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и порядка в этом крайне нестабильном регионе мира, со всех судов, проходящих через пролив, будет взиматься сбор за проход в размере 20 процентов».