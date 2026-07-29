Трамп заявил, что США «очень жестко» ответят за атаку на американский танкер в Египте Президент США заявил, что хочет ввести таможенные пошлины в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что они «очень жестко» отреагируют на атаку с помощью дрона на принадлежащий США танкер с СПГ в Египте.

Президент США Трамп ответил на вопросы по актуальным темам после пресс-конференции, состоявшейся в Овальном кабинете.

На вопрос о том, была ли атака с использованием дрона на принадлежащий США танкер с СПГ в Египте совершена Ираном, Трамп ответил: «Меня проинформировали по этому поводу. Ситуация выглядит практически так же, но всё ещё прояснится».

Президент США, обращаясь к Ирану, заявил: «Мы нанесём им (Ирану) очень жёсткий удар, потому что теперь наша очередь. Они знают, что это произойдет, но ничего не могут поделать».

Отметив, что данную атаку организовала другая группировка, которая сразу же принесла им извинения, Трамп тем не менее подчеркнул, что они вынуждены ответить на нападение на танкер.

Трамп сообщил, что вчера вечером Иран пытался запустить пять ракет по целям в США, но все ракеты были сбиты.

Отвечая на вопрос о том, приведут ли нападения на американских военнослужащих или объекты в Ближнем Востоке к выводу войск США из региона, президент США Трамп сказал: «Я не вижу ничего подобного. Нет, мы не уходим».

Президент заявил, что хочет ввести таможенные пошлины в отношении Ирана.

На вопрос о сообщениях, что Иран собирается приобрести у Китая 400 ракетных пусковых установок, президент США ответил: «Для меня это было бы неожиданностью. (Председатель КНР Си Цзиньпин) сказал мне, что не будет вмешиваться в это дело. Он знает, что я буду весьма разочарован».

Призыв к Зеленскому: Закончи войну

Отвечая на вопрос, Трамп сообщил, что вчера в Белом доме у него состоялась хорошая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметив, что в настоящее время он очень хорошо ладит с Зеленским, Трамп добавил: «Я сказал ему: „Закончи войну“».