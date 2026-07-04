Ayşe İrem Çakır, Olga Keskin
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
Вашингтон «дал Тегерану неделю» в связи с государственной церемонией прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в результате удара США и Израиля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штате Южная Дакота по случаю 250-летия независимости страны.
Американский лидер в очередной раз заявил о полном «разгроме» Ирана.
«Они (Иран) очень хотят договориться. Мы дали им неделю перерыва из-за церемонии похорон», — сказал Трамп.