Трамп заявил, что соглашение с Ираном «может быть достигнуто в любой момент» Президент США допустил скорое заключение соглашения с Тегераном

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на резкое обострение напряженности между сторонами и недавние американские авиаудары по иранским объектам.

Выступая перед журналистами после осмотра ремонтных работ у декоративного бассейна рядом с монументом Вашингтона, Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана.

По его словам, диалог между Вашингтоном и Тегераном продолжается даже после ударов американских военных по двум объектам в Иране.

Отвечая на вопрос о том, близки ли стороны к соглашению, Трамп заявил: «Это может произойти в любой момент. А может и не произойти, но это может случиться в любой момент. Я считаю, что они хотят этого соглашения больше, чем я».

Президент США вновь призвал Тегеран как можно скорее подписать соглашение.

«Им лучше быстро подписать соглашение. Если этого не произойдет, они сильно пострадают», — сказал он.

— «Они стреляли по нам, а мы ответили»

Трамп также заявил, что Иран атаковал два американских эсминца, проходивших через Ормузский пролив, однако корабли не получили повреждений.

«Они стреляли по нам, а мы ответили», — отметил президент США.

По словам Трампа, главная цель Вашингтона заключается в том, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Он утверждает, что иранская сторона фактически согласна с этим условием, однако соглашение пока не подписано.

«Мы не позволим им обладать ядерным оружием. Шансов на это нет, и они это знают, они это приняли. Посмотрим, готовы ли они подписать соглашение», — заявил Трамп.

Президент США также выразил мнение, что Иран готов передать обогащенный уран, однако подчеркнул, что сохраняет осторожность до окончательного урегулирования вопроса.

— Трамп объяснил приостановку «Проекта свободы»

Трамп также рассказал, почему инициированный США «Проект свободы», предусматривавший сопровождение торговых судов через Ормузский пролив, был приостановлен спустя 36 часов после запуска.

По его словам, Пакистан обратился к США с просьбой отказаться от операции на время продолжающихся переговоров.

«Маршал Асим Мунир и премьер-министр Шахбаз Шариф попросили нас этого не делать. При необходимости мы можем вернуться к этой операции. Но они попросили нас воздержаться от этого в период переговоров», — сказал Трамп.