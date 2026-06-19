Об этом президент заявил во время презентации самолета Boeing 747, подаренного Катаром, который пополнит парк самолетов «Air Force One»

Трамп заявил, что собирается посетить Турцию для участия в саммите НАТО Об этом президент заявил во время презентации самолета Boeing 747, подаренного Катаром, который пополнит парк самолетов «Air Force One»

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 19 июня, что собирается посетить Турцию для участия в саммите НАТО, который состоится 7–8 июля в столице страны Анкаре.

«У нас много поездок. Мы поедем в Турцию», — сказал Трамп военнослужащим ВВС США перед вылетом с базы Эндрюс в Кэмп-Дэвид.

Эти слова прозвучали во время презентации самолета Boeing 747, подаренного Катаром, который пополнит парк самолетов «Air Force One».

Трамп также заявил, что «в какой-то момент» вернется в Китай для участия в крупной конференции.

«Президент Си (Цзиньпин) приедет сюда в сентябре, и мы вернемся для участия в крупной конференции, которая пройдет в Китае», — сообщил он.