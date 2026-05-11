Трамп заявил, что «серьезно» рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США

Президент США Дональд Трамп заявил, что «серьезно» рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США.

В телефонном интервью корреспонденту американского телеканала Fox News Джону Робертсу Трамп поделился своими соображениями по поводу Венесуэлы и сообщил, что «серьезно» рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США,: «Венесуэла любит Трампа».

Трамп, указав на наличие в Венесуэле нефти на сумму «40 триллионов долларов», подчеркнул, что ресурсы этой страны имеют огромное значение для США.

Президент США, заключивший нефтяное соглашение с Венесуэлой после того, как 2 января президент страны Николас Мадуро был вывезен из своего дома в Каракасе в США, в своих заявлениях по этому поводу отмечает, что «хорошо ладит» с временным президентом Дельси Родригес.

Дональд Трамп и в своих предыдущих заявлениях высказывал мнение о том, что хочет сделать Венесуэлу штатом, подчиненным Соединенным Штатам.