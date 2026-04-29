Трамп заявил, что разделяет позицию короля Карла III по недопущению ядерного оружия у Ирана Президент США высоко оценил выступление британского монарха в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп заявил, что разделяет общую позицию с королем Великобритании Карлом III по вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия.

Выступая на ужине в честь британского монарха после его обращения к Конгрессу США, Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Он заявил, что США «ведут работу на Ближнем Востоке» и, по его словам, ситуация развивается «очень хорошо».

Трамп также утверждал, что Иран потерпел военное поражение, подчеркнув, что США выступают против любого ядерного потенциала Ирана.

«Мы победили этого противника военным путем. И мы никогда не позволим этому противнику снова получить ядерное оружие. Чарльз со мной в этом вопросе согласен даже больше, чем я сам», - сказал Трамп.

Он также поздравил короля Карла III с его выступлением в Конгрессе США, отметив, что монарху удалось «поднять на ноги демократов».

«Я никогда этого не добивался. Я был поражен. На самом деле, он им понравился больше, чем любой республиканец или демократ», - добавил он.

Трамп подчеркнул, что между США и Великобританией существуют «вечные и исключительные связи», заявив, что история не видела более сильного союза, чем сочетание американского патриотизма и британской гордости.

Он также отметил историческую роль англоязычного мира, заявив, что Британская империя «создала множество стран и распространила цивилизацию», а также «построила англоязычный мир, в котором никогда не заходит солнце», который стал, по его словам, примером для свободных народов.