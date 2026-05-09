«Проект Свободы» хорошая операция, но у нас есть другие варианты» - заявил президент США

Трамп заявил, что, по его мнению, нет необходимости продолжать орепацию «Проект свободы» «Проект Свободы» хорошая операция, но у нас есть другие варианты» - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, нет необходимости продолжать реализацию «Проекта «Свобода»», направленного на обеспечение прохода торговых судов через Ормузский пролив. По его мнению, существуют альтернативные маршруты.



Трамп 9 мая ответил на вопросы журналистов по актуальным темам.



На вопрос о том, будет ли возобновлена «Операция Свобода» с целью обеспечения прохода торговых судов через Ормузский пролив, которую он сам инициировал, а затем приостановил, Трамп ответил: «Не думаю. У нас есть другие варианты. Пакистан попросил нас не делать этого. «Операция Свобода» была хорошей операцией, но у нас есть другие варианты».



Трамп отметил, что в случае, если дела пойдут не так, как надо, они могут вернуться к «Проекту свободы»: «Тогда будет «Проект свободы» и другие дополнительные меры».



На утверждения о том, что Иран сознательно затягивает процесс, Трамп ответил: «Мы скоро это узнаем».



Президент подчеркнул, что переговоры с Ираном идут хорошо и они очень скоро получат ответ от иранцев.