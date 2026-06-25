Трамп заявил, что посетит саммит НАТО в Анкаре из уважения к Эрдогану Комментируя предстоящий саммит НАТО в Анкаре, президент США сделал ряд примечательных заявлений о своем участии

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в саммите НАТО в Анкаре «из уважения к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану».



Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Комментируя американо-иранские переговоры и предстоящий саммит НАТО в Анкаре, Трамп сделал ряд примечательных заявлений о своем участии в мероприятии.

Президент США отметил, что рад тому, что Турция не вовлечена в войну с Ираном.

«Эрдоган — замечательный лидер, очень сильная личность, и у него прекрасная армия. Он любит Турцию и делает отличную работу. Это уважаемый человек, уважаемый лидер и мой друг», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос корреспондента CNN Türk в США Юнуса Паксоя о том, намерен ли он приехать в Анкару с «хорошими новостями» относительно поставок Турции авиационных двигателей и истребителей F-35, Трамп не исключил такой возможности.

«Думаю, да. Турция — член НАТО. Некоторые так не считают, но это действительно так. Она является сильным членом НАТО. Да, вероятно, я сделаю то, что очень обрадует его (президента Эрдогана)», - сказал президент.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Турция занимает особенно важное место в сфере оборонной промышленности.

«Турция обладает огромной оборонно-промышленной базой. У нее есть три тысячи компаний, осуществляющих деятельность по всему альянсу НАТО, включая США. Она настолько сильна, что люди не осознают, насколько велика Турция в военном плане. Благодаря Эрдогану (у Турции) очень сильная армия», — отметил американский лидер.