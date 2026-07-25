«Я пока не принял решения о крупномасштабных ударах по Ирану. Иран с каждым днем демонстрирует более серьезный подход на переговорах», - президент США

Трамп заявил, что пока не принял решения о масштабных ударах по Ирану «Я пока не принял решения о крупномасштабных ударах по Ирану. Иран с каждым днем демонстрирует более серьезный подход на переговорах», - президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решения о начале «крупномасштабных ударов» по Ирану, отметив при этом, что Тегеран с каждым днем демонстрирует «более серьезную» позицию на переговорах.

Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме о продолжающемся конфликте между США и Ираном и возможном соглашении.

На вопрос о том, будут ли продолжатся удары по Ирану, американский лидер ответил: «Я пока не принял решения о крупномасштабных ударах по Ирану. Иран с каждым днем демонстрирует более серьезный подход на переговорах».

Трамп отметил, что не спешит с принятием решений по Ирану, указав на то, что «доверяет» обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина по иранскому вопросу.

«Я не знаю, помогают ли Россия и Китай Ирану. Не думаю, что Россия или Китай хотят, чтобы я был разочарован», — сказал президент США.