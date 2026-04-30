Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и в настоящее время ведутся по телефону.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что контакты между сторонами сохраняются. «Теперь мы не совершаем 18-часовые перелеты каждый раз, чтобы увидеть документ. Мы ведем переговоры по телефону», — сказал он.

При этом американский лидер подчеркнул, что предпочитает личные встречи и вновь заявил, что возможное соглашение зависит от полного отказа Ирана от стремления к обладанию ядерным оружием.

После соглашения о прекращении огня между США и Ираном, достигнутого 8 апреля, переговоры при посредничестве Пакистана не принесли результатов. В связи с этим 13 апреля Дональд Трамп принял решение о введении «морской блокады» против Ирана, начав вмешательство в отношении судов, связанных с Ираном, в районе Ормузского пролива.

В ходе этого процесса США атаковали и захватили некоторые иранские торговые суда в Оманском море и Индийском океане. В ответ Иран вмешался в отношении ряда судов, связанных, в том числе, с Израилем, вблизи Ормузского пролива и захватил их.