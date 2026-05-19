Трамп заявил, что отложил удары по Ирану «лишь на время» Удары США по Ирану поставлены на паузу на два-три дня, сообщил президент

Президент США Дональд Трамп заявил, что «отложил удары по Ирану лишь на время».

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер сообщил, что новый план нанесения удара по Ирану был предварительно назначен на вторник, 19 мая.



По словам Трампа, лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара связались с ним и заявили, что «почти достигли соглашения» в ходе переговоров с Тегераном, в связи с чем он принял решение отложить планировавшуюся атаку. «Я перенес это на некоторое время. Надеюсь, что навсегда, но, вероятнее всего, лишь на время. Мы ведем с Ираном очень широкие переговоры — посмотрим, к чему они приведут», — заявил президент.

Глава Белого дома подчеркнул, что лидеры трех стран обратились к нему с просьбой «отложить удары на 2–3 дня, поскольку переговоры с Ираном находятся на финальной стадии», и он согласился на это. «Я буду счастлив, если мы достигнем соглашения, не нанося ударов по Ирану», - заявил Трамп.

Президент убежден, что вероятность заключения сделки выглядит довольно высокой. «Если мы сможем договориться, не уничтожая их (Иран), я буду очень счастлив», — сказал Трамп, особо подчеркнув, что в случае достижения договоренности Тегеран ни при каких обстоятельствах не сможет обзавестись ядерным оружием.

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от этих переговоров, американский лидер заметил, что в прошлом уже бывали моменты, когда казалось, что сторонам удалось вплотную приблизиться к соглашению, однако тогда результат достигнут не был. «Но сейчас ситуация несколько иная», — добавил он.

Ранее в своем аккаунте в соцсети Truth Social Дональд Трамп сообщил, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили его остановить удар. В связи с этим он отдал распоряжение отложить атаку, которая планировалась на 19 мая.

Трамп также уведомил министра обороны Пита Хегсета, председателя Комитета начальников штабов генерала Дэниела Кейна и командование американской армии, что удар наноситься не будет. В то же время он поручил им сохранять готовность к проведению широкомасштабной операции против Ирана в случае, если приемлемое соглашение так и не будет достигнуто.