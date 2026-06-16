Трамп заявил, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием Президент США также опроверг сообщения о выплате Тегерану $300 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках достигнутых договоренностей с Ираном стороны пришли к соглашению о том, что Тегеран «никогда не будет обладать ядерным оружием». Об этом Трамп написал в социальной сети.

По его словам, в рамках американо-иранских договоренностей было достигнуто соглашение о том, что Иран «никогда не сможет обладать ядерным оружием».

«Сообщения о том, что США выплатили Ирану 300 миллионов долларов, являются фейковой новостью, выдуманной демократами», - заявил также Трамп/

Ранее, прибыв в Женеву для участия в саммите G7, который пройдет во Франции, Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил журналистам, что Иран согласился отказаться от обладания ядерным оружием.

«В этом и заключался главный вопрос, потому что, вероятно, если бы у них было такое оружие, они бы его использовали. Очень важно, что я отменил соглашение, подписанное Обамой, поскольку оно открывало путь к созданию ядерного оружия. Для США это была ужасная сделка», — сказал Трамп.