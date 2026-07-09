Трамп заявил, что Иран «очень хочет заключить сделку» По его словам, после неоднократных американских ударов в регионе «они позвонили с предложением договориться»

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 7 июля, что Иран «очень хочет заключить сделку» и «недавно» позвонили ему с предложением договориться после неоднократных американских ударов в регионе.

«Они позвонили недавно, они очень хотят заключить сделку», — сказал Трамп журналистам на борту самолета «Эйр Форс Один». «Я просто не знаю, заслуживают ли они этого. Я не знаю, будут ли они соблюдать условия соглашения. В этом и заключается проблема».

«Каждый раз, когда они наносят нам удар, мы наносим им двадцать», — отметил он, добавив: «Сегодня они предприняли небольшую акцию, но на самом деле это было возмездие за вчерашнюю ночь… Когда они наносят удар, мы отвечаем гораздо сильнее».

Трамп также высказал предположение, что нынешний конфликт с Ираном может перерасти в полномасштабное военное противостояние, заявив, что «есть много способов, которыми мы можем победить, но в военном плане мы уже победили». На прямой вопрос о том, считает ли он, что конфликт может расшириться, он ответил: «Я не знаю, но мы побеждаем очень быстро».

На вопрос о том, выведут ли США дополнительные войска из Европы, он ответил: «Многое будет зависеть от Гренландии… (и) от Ирана», добавив, что он ещё не «принял окончательного решения», но отметил, что рассмотрит возможность вывода войск, «если мы не заключим очень выгодную сделку по Гренландии».