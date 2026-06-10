«Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них очень выгодной, а теперь им придется заплатить цену», —президент США

Трамп заявил, что Ирану придется «заплатить цену» «Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них очень выгодной, а теперь им придется заплатить цену», —президент США

Иран слишком долго тянул с заключением соглашения, и теперь ему «придется заплатить за это цену». Соответствующее заявление президент США Дональд Трамп сделал в социальной сети.



Президент США отметил, что иранская армия находится в состоянии «полного хауса».«Значительная их часть, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существует — они были полностью разгромлены. Иран только говорит, но ничего не делает», - написал Трамп, указав на то, что «задира Ближнего Востока мертв».



«Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них очень выгодной, а теперь им придется заплатить цену» — заключил Трамп.



Ранее Трамп и американское военное командование сообщили, что США начали ответные удары по Ирану после крушения американского вертолета Apache.



В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по американским военным базам в регионе в ответ на действия США.

Американские военные объявили о завершении атак на Иран около 05:00 утра.