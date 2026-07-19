Президент США вновь заявил, что главной целью остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия

Трамп заявил, что его не волнует заявление Ирана о прекращении обязательств по Исламабадскому соглашению Президент США вновь заявил, что главной целью остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что его «не волнует» заявление Ирана о том, что Тегеран больше не считает себя связанным обязательствами по Исламабадскому соглашению.

В интервью телеканалу NewsNation, данном после нападения в Иордании, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, Трамп назвал их гибель «очень трагичной».

Президент США вновь подчеркнул, что главной целью остается недопущение получения Ираном ядерного оружия.

Комментируя заявление Тегерана о прекращении выполнения обязательств по Исламабадскому соглашению, Трамп сказал: «Меня это не волнует».

Ранее, 15 июля, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Соединенные Штаты полностью нарушили Исламабадское соглашение, возобновив военные атаки и попытавшись вновь ввести морскую блокаду.

«В этих условиях Иран не считает себя связанным какими-либо обязательствами по данному соглашению», — заявил Гарибабади.