Трамп заявил, что его не волнует заявление Ирана о прекращении обязательств по Исламабадскому соглашению

Aynur Şeyma Asan, Elmira Ekberova
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что его «не волнует» заявление Ирана о том, что Тегеран больше не считает себя связанным обязательствами по Исламабадскому соглашению.
В интервью телеканалу NewsNation, данном после нападения в Иордании, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, Трамп назвал их гибель «очень трагичной».
Президент США вновь подчеркнул, что главной целью остается недопущение получения Ираном ядерного оружия.
Комментируя заявление Тегерана о прекращении выполнения обязательств по Исламабадскому соглашению, Трамп сказал: «Меня это не волнует».
Ранее, 15 июля, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Соединенные Штаты полностью нарушили Исламабадское соглашение, возобновив военные атаки и попытавшись вновь ввести морскую блокаду.
«В этих условиях Иран не считает себя связанным какими-либо обязательствами по данному соглашению», — заявил Гарибабади.