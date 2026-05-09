Трамп заявил, что был бы рад продлению временного перемирия между Россией и Украиной Президент США положительно оценил трехдневное прекращение огня и выразил надежду на завершение войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень доволен трехдневным временным прекращением огня между Россией и Украиной, и допустил возможность его продления.

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Белого дома, Трамп подчеркнул, что Москва и Киев согласились на временное перемирие по его просьбе, и отметил, что это вызывает у него большое удовлетворение.

На вопрос о возможности продления режима прекращения огня Трамп ответил: «Это возможно. Было бы хорошо».

Он также сообщил, что в рамках этого процесса стороны проведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

«Это худшая война, которую мы видели со времен Второй мировой войны. Каждый месяц погибают около 25 тысяч молодых солдат. Я очень хочу увидеть окончание этой войны», - заявил Трамп.

Накануне Трамп сообщил, что по его просьбе Россия и Украина договорились о введении трехдневного временного прекращения огня с 9 по 11 мая.