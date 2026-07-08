Трамп заявил, что больше не хочет договариваться с Ираном Договоренности с Ираном о прекращении огня больше не работают, считает президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет договариваться с Ираном.



«Что касается соглашения с Ираном — для меня оно окончено. Я больше не хочу иметь с ними дела», - заявил глава Белого дома журналистам перед началом основной сессии 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Президентском комплексе в Анкаре в среду, 8 июля.

Американский лидер отметил, что больше не хочет договариваться с Ираном. «Я думаю, что с этим покончено. Честно говоря, я вообще не хочу иметь с ними никаких дел. Но они — жалкие, низкие существа. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду под «низкими существами»? Именно такие они и есть. Это больные люди. Ими руководят больные люди — жестокие, склонные к насилию. И если бы у них было ядерное оружие, они бы непременно его применили. На мой взгляд, с этим покончено», - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США также сообщил, что проведет переговоры с американскими переговорщиками. «На мой взгляд, иметь с ними дело — просто пустая трата времени. Они лжецы. Мы можем заключить сделку, и если я заключу с ними сделку, то у нас будет сделка»,- добавил глава Белого дома.

