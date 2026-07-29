Президент США провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме накануне

Трамп заявил о хороших встречах с Нетаньяху и Зеленским Президент США провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме накануне

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшими в Вашингтон для участия в похоронах республиканского сенатора Линдси Грэма, прошли хорошо.

Трамп сделал публикации в социальной сети, посвященные встречам с Нетаньяху и Зеленским в Белом доме.

По словам американского лидера, его переговоры с Нетаньяху были «очень продуктивными». Он отметил, что в ходе встречи обсуждался ряд важных вопросов.

«Для меня было большой честью встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили множество вопросов. Встреча прошла очень хорошо», — заявил Трамп.

На опубликованных Трампом кадрах видно, что президент США отдельно принимал Нетаньяху и Зеленского в Белом доме, где они провели встречи и обменялись рукопожатиями.

Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме накануне. Оба лидера прибыли в Вашингтон для участия в похоронной церемонии по сенатору Линдси Грэму.

71-летний Грэм, занимавший пост сенатора с 2003 года, скончался в ночь на 11 июля в результате «кратковременного и внезапно возникшего заболевания», сообщалось ранее.