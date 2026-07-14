«Сегодня ночью мы нанесем по ним очень жесткий удар, завтра тоже нанесем очень жесткий удар», - президент США

Трамп заявил о продолжении ударов США по Ирану «Сегодня ночью мы нанесем по ним очень жесткий удар, завтра тоже нанесем очень жесткий удар», - президент США

Американские удары по Ирану будут продолжены. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в подкасте журналиста Хью Хьюитта, комментируя ход переговоров с Ираном.

«Сегодня ночью мы нанесем по ним очень жесткий удар, завтра тоже нанесем очень жесткий удар», — сказал американский лидер.

По его словам, Иран не располагает возможностями для эффективного ответа.

«Они ничего не могут сделать, чтобы это предотвратить. У них ничего нет. Все, что они могут, — это делать громкие заявления», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США резко раскритиковал руководство Ирана.

«Эти люди безумны. У нас была сделка, по которой мы выиграли все, но они нарушают соглашения. Сделки для них созданы для того, чтобы их нарушить. Они крайне ненадежные люди», — отметил он.

Трамп также заявил, что если Иран получит ядерное оружие, то «использует его уже на следующий день».

«Я считаю, что они немного безумны. Думаю, все они такие», — добавил президент США.

Администрация США не исключает возможности наличия у Ирана других ядерных объектов

Комментируя иранскую ядерную программу, Трамп ответил на появившиеся в последнее время в американских СМИ сообщения о предполагаемом существовании секретного четвертого ядерного объекта в районе горы Пикэкс (Pickaxe).

По его словам, США ведут постоянное спутниковое наблюдение за этим районом.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Пока не видим там никакой активности. Но гора Пикэкс может стать вероятной целью для нового массированного удара», —сказал Трамп.

Гора Пикэкс расположена примерно в 1,5 километра к югу от ядерного объекта в Натанзе. Утверждается , что внутри горного массива может находиться подземный комплекс.

22 июня 2025 года США провели операцию «Полуночный молот», в ходе которой были нанесены удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Вашингтоне и Тель-Авиве заявили, что эти атаки причинили серьезный ущерб иранской ядерной программе.

Впоследствии спутниковые снимки зафиксировали новые строительные и фортификационные работы в районе горы Пикэкс.



По данным международных СМИ, входы в подземные тоннели были дополнительно укреплены грунтом и горными породами для защиты от авиаударов, а на объекте продолжаются масштабные земляные работы с использованием тяжелой строительной техники.