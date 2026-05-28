Трамп заявил о «полной и безоговорочной» поддержке Пашиняна на выборах в Армении

Президент США Дональд Трамп заявил, что окажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну «полную и безоговорочную» поддержку на парламентских выборах, которые пройдут в стране 7 июня.

В публикации в социальной сети Трамп высоко оценил политику Пашиняна и назвал его «прекрасным другом и лидером».

По словам американского президента, армянский премьер сделал свою страну «сильной, богатой и чрезвычайно безопасной».

«Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа», — написал Трамп.

Он также напомнил о недавнем визите госсекретаря США Марко Рубио в Армению, отметив, что в ходе поездки сторонам удалось добиться прогресса по «важным соглашениям».

Трамп заявил, что США и Армения в ближайшее время совместно заложат основу «Маршрута Трампа для международного мира и процветания», который, по его словам, сможет «преобразить» Южный Кавказ и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к маршруту от Центральной Азии до США.

«С помощью Никола мы выведем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты. Сделаем Армению снова великой», — добавил Трамп.