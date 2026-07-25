Президент США выступил на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA), который прошел в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне

Трамп заявил о намерении «еще раз баллотироваться» на пост президента США Президент США выступил на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA), который прошел в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении «еще раз баллотироваться» на следующих президентских выборах.

Трамп выступил на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA), который прошел в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне.

Президент США вновь вернулся к теме выдвижения своей кандидатуры, которую ранее называл шуткой, завершая выступление на мероприятии, первое проведение которого 25 апреля было прервано из-за вооруженного нападения.

«Я намерен в четвертый раз баллотироваться на пост президента США. Я собираюсь предпринять официальный шаг. Хотя, думаю, я уже это сделал: я трижды побеждал, и теперь я собираюсь сделаю это снова», — сказал Трамп.

«Я рад сделать заявление, чтобы показать, насколько я ценю прессу, и сохранить ваши рейтинги», - продолжил американский лидер, отметив, что объявление о новом выдвижении станет для присутствующих журналистов «своего рода эксклюзивной новостью».

По его словам, участие в новой президентской гонке и победа будут для него «легкой задачей».

«Я очень хорошо справляюсь с этой работой», — добавил он.

Во время заявления о намерении вновь участвовать в выборах Трамп достал из кармана и надел красную предвыборную кепку с надписью «TRUMP 2028».

После этого, как отмечается, в зале, заполненном журналистами, на некоторое время воцарилась тишина.

Ранее Трамп делал противоречивые заявления

5 мая 2025 года Трамп заявлял, что по истечении восьмилетнего срока покинет пост президента.



Ранее, 1 апреля 2025 года, он также говорил, что хотел бы видеть своим соперником бывшего президента США Барака Обаму, если ему каким-либо образом разрешат баллотироваться на третий срок.

22-я поправка к Конституции США гласит, что «никто не может быть избран на должность президента более двух раз».

Между тем изменение этой нормы теоретически возможно при поддержке двух третей голосов в обеих палатах Конгресса США , либо двух третей законодательных собраний штатов.

Вооруженное нападение на ужине WHCA

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, состоявшийся 25 апреля в Washington Hilton, был внезапно прерван после того, как возле пункта досмотра прозвучали выстрелы, а агенты Секретной службы эвакуировали Трампа из зала.

Позднее власти задержали 31-летнего Коула Томаса Аллена, который, по версии следствия, планировал нападение на нескольких представителей администрации.

Аллену предъявлены четыре федеральных обвинения, в том числе попытка покушения на президента США.