По словам президента США, операция была проведена в тесном взаимодействии с венесуэльской стороной

Трамп заявил о ликвидации лидера венесуэльской банды Tren de Aragua По словам президента США, операция была проведена в тесном взаимодействии с венесуэльской стороной

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua Эктора Рустенфорда Герреро Флореса, известного как «Ниньо Герреро», в результате операции, проведенной американскими военными при координации с властями Венесуэлы.

«По моему указанию Южное командование Вооруженных сил США нанесло стремительный и смертоносный кинетический удар, успешно ликвидировав Ниньо Герреро — печально известного главаря Tren de Aragua, одной из самых кровожадных террористических организаций на планете», — написал Трамп в соцсети.

По словам американского лидера, операция была проведена в тесном взаимодействии с венесуэльской стороной.

Вскоре после вступления в должность Трамп включил Tren de Aragua в список иностранных террористических организаций.