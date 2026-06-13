Трамп заявил о ликвидации лидера венесуэльской банды Tren de Aragua

Hakan Çopur, Olga Keskin
13 Июня 2026•Обновить: 13 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua Эктора Рустенфорда Герреро Флореса, известного как «Ниньо Герреро», в результате операции, проведенной американскими военными при координации с властями Венесуэлы.
«По моему указанию Южное командование Вооруженных сил США нанесло стремительный и смертоносный кинетический удар, успешно ликвидировав Ниньо Герреро — печально известного главаря Tren de Aragua, одной из самых кровожадных террористических организаций на планете», — написал Трамп в соцсети.
По словам американского лидера, операция была проведена в тесном взаимодействии с венесуэльской стороной.
Вскоре после вступления в должность Трамп включил Tren de Aragua в список иностранных террористических организаций.