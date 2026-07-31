Трамп заявил об «историческом соглашении» по разоружению ХАМАС и выводе Израиля из Газы

Президент США сообщил, что после завершения процесса разоружения израильские силы начнут отход из сектора Газа

Трамп заявил о «историческом соглашении» по разоружению ХАМАС и выводе Израиля из Газы Президент США сообщил, что после завершения процесса разоружения израильские силы начнут отход из сектора Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Совет мира» достиг «исторического соглашения» о разоружении ХАМАС в секторе Газа, а после завершения процесса разоружения Израиль выведет свои войска из региона.



«Совет мира сегодня достиг исторического соглашения с ХАМАС и всеми другими вооруженными группировками в Газе о полном отказе от оружия», — написал президент США в соцсети.

Говоря о выводе Израиля из региона, где, по его словам, Израиль проводил геноцид в Газе, Трамп отметил: «По мере завершения разоружения израильские силы будут отходить, а Международные силы стабилизации совместно с новой палестинской полицией будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасность Газы для ее жителей и соседних стран».

Трамп поблагодарил Турцию, Катар и Египет

Президент США выразил благодарность Турции, Катару и Египту за их посредническую роль в данном процессе.

«Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что соглашение является важным шагом на пути к передаче управления сектором Газа новому палестинскому правительству, а также отметил его историческое значение для установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке.