Президент сообщил, что поручил правительственным ведомствам быть в состоянии немедленного реагирования

Трамп заявил о готовности США оказать поддержку Венесуэле после мощных землетрясений Президент сообщил, что поручил правительственным ведомствам быть в состоянии немедленного реагирования

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона оказать любую необходимую помощь Венесуэле после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли в стране одно за другим.

«Два мощных землетрясения, обрушившихся на Венесуэлу, отличались колоссальной силой и повлекли за собой многочисленные жертвы», - написал глава государства в социальной сети.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью готовы оказать помощь, и уже отдал поручение всем правительственным ведомствам быть в состоянии немедленного реагирования.

Трамп пообещал, что США будут рядом с венесуэльским народом, и отметил, что поступающие первые данные внушают серьезную тревогу. «Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями. Первые поступающие данные выглядят крайне тревожно», — отметил Трамп в своей публикации.

Землетрясения в Венесуэле

По данным Геологической службы США (USGS), в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения силой 7,2 и 7,5 балла.

Согласно информации ведомства, толчок магнитудой 7,5 был зафиксирован в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, а землетрясение силой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в том же штате.

Глубина очага землетрясения в районе Юмаре составила 10 километров, а в районе Сан-Фелипе — 21,9 километра.

