Трамп заявил о возобновлении переговоров США и Ирана 3 августа Президент США выразил уверенность в возможности скорого достижения соглашения по Ормузскому проливу и ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном возобновятся в понедельник, 3 августа, и выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения.

Возвращаясь из штата Нью-Джерси в Вашингтон, Трамп ответил на вопросы журналистов на борту президентского самолета.

По его словам, после решения отказаться от ранее планировавшейся военной операции переговоры между США и Ираном возобновятся в понедельник, 3 августа.

Президент США также выразил уверенность в том, что в ближайшее время может быть достигнуто соглашение, касающееся открытия Ормузского пролива и «денуклеаризации» Ирана.

Трамп рассказал, что переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Ираном побудили его отказаться от проведения «крупномасштабной атаки», которая, по его словам, была запланирована на эти выходные.

«Это была бы крупнейшая атака со времен Второй мировой войны. Но они попросили нас этого не делать. Они сказали: "Пожалуйста, не делайте этого". То же самое сказали и их соседи», — заявил Трамп.

«Сейчас мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра во второй половине дня, а затем посмотрим, что произойдет», — отметил американский лидер, добавив, что очень хотел бы заключить соглашение и «спасти жизни многих людей».

Говоря о перспективах соглашения с Ираном, Трамп вновь выразил оптимизм.

«Они не хотели, чтобы мы это делали, и, откровенно говоря, Саудовская Аравия тоже этого не хотела. Они считают, что соглашение по Ормузскому проливу и, в конечном итоге, по денуклеаризации Ирана будет достигнуто уже совсем скоро», — сказал президент США.