Президент США заявил о полном поражении Ирана, а также вновь назвал американскую армию самой мощной в мире

Трамп заявил об отсутствии «границ» для президентских полномочий по применению силы Президент США заявил о полном поражении Ирана, а также вновь назвал американскую армию самой мощной в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном не показал ограничения его полномочий в плане применения военной силы, тогда как Иран потерпел полное поражение. Об этом американский лидер заявил в интервью американскому порталу Axios.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает пределы президентских полномочий в вопросе применения силы после войны с Ираном, Трамп заявил об отсутствии границ.



«Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что существуют ограничения, но в данном случае их нет», -сказал он.

Кроме того, Трамп сообщил, что США нанесли Ирану полное военное поражение и вновь назвал американскую армию самой мощной в мире.

«Кто еще смог бы организовать такую блокаду? Я установил морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались. У них не получилось», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, означает ли подписанный между США и Ираном меморандум ту самую «безоговорочную капитуляцию», которую Вашингтон изначально добивался от Тегерана, Трамп дал положительный ответ. «Вероятно, это действительно была безоговорочная капитуляция», - отметил он.

Ранее демократы в Конгрессе США, а также ряд республиканцев заявляли, что президент не обладает исключительным правом самостоятельно принимать решение о военных действиях против Ирана и для этого требуется одобрение Конгресса.