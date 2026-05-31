Трамп заявил об «относительно умеренных» иранских военных

Aybüke İnal Kamacı, Abdulrahman Yusupov,
31 Май 2026•Обновить: 31 Май 2026
США не наносили агрессивных ударов по иранским военным, поскольку считают их «относительно умеренной» частью «режима». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Президент США пояснил, что полное уничтожение «всех подряд» может привести к тому, что страна не сможет оправиться на протяжении многих поколений.
«На самом деле мы практически не трогали их вооруженные силы — люди были бы удивлены, услышав это», — добавил он.