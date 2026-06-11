Президент США подчеркнул, что до окончательного утверждения соглашения морская блокада Ирана со стороны США останется в силе

Трамп заявил об отмене запланированных на сегодня ударов по Ирану Президент США подчеркнул, что до окончательного утверждения соглашения морская блокада Ирана со стороны США останется в силе

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение достигло этапа «утверждения» со стороны Ирана, и сообщил об отмене запланированных на сегодня ударов.

В своем сообщении в социальных сетях президент Трамп сделал важное заявление относительно соглашения с Ираном.

«Поскольку переговоры с Исламской Республикой Иран были перенесены на самый высокий уровень иранского руководства и получили одобрение, я, как президент США, отменил запланированные на сегодня вечером воздушные удары и бомбардировки по Ирану», - отметил он.

Время церемонии подписания будет объявлено в ближайшее время

Отметив, что окончательные детали последнего этапа соглашения были рассмотрены и одобрены не только США, но и Израилем, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Турцией, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Иорданией, Египтом и другими заинтересованными странами, Трамп сообщил, что время и место церемонии подписания соглашения будут объявлены в ближайшее время.

Он также подчеркнул, что до окончательного утверждения соглашения морская блокада Ирана со стороны США останется в силе.