Общий доход от криптоактивов стал основным источником поступлений для президента США

Трамп заработал более миллиарда долларов на криптовалюте в прошлом году Общий доход от криптоактивов стал основным источником поступлений для президента США

Президент США Дональд Трамп заработал в прошлом году более 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой.

В официальном ⁠годовом финансовом отчете Управления по этике правительства США, объем которого составил 927 страниц, доходы от новых криптовалютных проектов семьи Трампа многократно превысили прибыль от традиционной недвижимости.

Сообщается, что криптовалютные стартапы, созданные незадолго до вступления Трампа в должность, по своей доходности превзошли портфель недвижимости, который он копил на протяжении десятилетий.

В докладе отмечается, что криптокомпания Трампа под названием World Liberty Financial получила более 500 млн долларов от продажи новых продуктов, таких как «токены управления». Продажи лицензий на мемные монеты с его изображением (такие как Celebration Coins) обеспечили еще более 600 млн доллларов.

При этом в докладе сообщается, что, хотя компании Трампа получили от этих предприятий оборот в миллиарды долларов, инвесторы понесли крупные убытки после запуска обоих криптоактивов.

Согласно данным, с сентября токены World Liberty после старта торгов потеряли в цене 80%, а мем-койны на тему Трампа, которые при запуске в январе 2025 года поднимались выше 74 долларов, упали до 1,68 доллара.