Трамп допустил, что мог бы стать премьер-министром Израиля Президент США заявил, что рейтинг доверия к нему в Израиле составляет 99%

Президент США Дональд Трамп заявил, что после своего нынешнего срока может попробовать стать премьер-министром Израиля.

Об этом он рассказал в разговоре с представителями СМИ. Видеозапись опубликовал журналист Ник Сортор в соцсети американской компании Х.

«Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы баллотироваться в премьер-министры», – сказал глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что мог бы после завершения президентского срока поехать в Израиль для этого. «Так что, возможно, после того как сделаю это, я поеду в Израиль и буду баллотироваться в премьер-министры. Сегодня утром я видел опрос. У меня 99 процентов»,- сказал президент.

Опрос, проведенный Associated Press и Исследовательским центром общественных связей NORC с 14 по 18 мая, показал, что общий уровень одобрения работы Трампа в США составляет 37%.

Результаты опроса также показали, что почти все демократы не одобряют президентскую деятельность Трампа.

