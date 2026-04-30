Трамп допустил сокращение военного контингента США в Германии

США рассматривают возможность сокращения численности американских войск в Германии. Об этом в заявил президент США Дональд Трамп в американской соцсети Truth Social.

«Соответствующее решение будет принято в ближайшее время», — написал Трамп.

Заявление было озвучено на фоне разногласий главы Белого дома с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по поводу войны США и Израиля против Ирана.

Ранее Мерц выразил мнение, что у Вашингтона отсутствует стратегия в войне против Ирана, в том числе относительно того, как она должна завершиться. Решение начать войну против Ирана канцлер назвал необдуманным.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие. Он не знает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы заложником», - написал американский президент в ответ на высказывания руководителя Германии.

Трамп добавил, что «делает с Ираном то, что другие страны или президенты должны были сделать давным-давно.