Трамп допустил возможность визита в РФ до конца года «Это может [произойти]. Я сделаю все, что необходимо» - президент США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность визита в Россию в текущем году. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами перед вылетом в Китай.

«Это может [произойти]. Я сделаю все, что необходимо» - сказал американский лидер в ответ на вопрос о возможности визита в Россию до конца текущего года. «И я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной», - отметил он, указав на то, что «уже добился урегулирования восьми конфликтов».

Глава Белого дома считает, что урегулирование конфликта в Украине «все ближе».